Брюссель, , 22:19 — REGNUM Посла Евросоюза на Кубе Альберто Наварро вызвали в Брюссель после того, как он подписал открытое письмо на имя президента США Джо Байдена с просьбой снять санкции с этого государства. Об этом сообщает Politico.

«Мы получили письмо и попросили посла приехать в Брюссель для дачи объяснений», — сказал представитель ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский лидер Джо Байден принял решение продлить действующие против Кубы санкции.

Указанный режим был введен в 1996 году и несколько раз дополнялся новыми ограничениями. В частности, согласно документу, зарегистрированным в США кораблям запрещается заход в кубинские территориальные воды с целью недопущения «массовой миграции с Кубы».