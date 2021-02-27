Москва, , 23:36 — REGNUM Заявление представителя Госдепа США Неда Прайса о том, что Вашингтон призывает власти России освободить осуждённого блогера Алексея Навального, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 27 февраля в социальной сети Facebook.

«Ещё месяц, другой и никто о нем уже не вспомнит», — считает Сердюк А.

Многие пользователи пришли к выводу, что борьба Соединённых Штатов за свободу заключённого в России говорит о политической подоплёке. Они уверены, что Навальный является агентом, чей хозяин находится за океаном.

«Жалко терять дорогостоящего агента, а придется!», — пишет Анатолий Ш.

Некоторые комментаторы призвали лишить Навального гражданства и отправить его в Соединённые Штаты без права посещать Россию.

«Если так переживают за мошенника и «человека», оскорбившего ветерана войны, офицера и просто пожилого человека, то пусть заберут к себе», — написал Вячеслав С.

Нашлись и те, кто указал на двуличную политику Вашингтона. Пользователи считают, что США сначала следует освободить заключённых у себя и только затем давать России советы.

«А Америка, вообще-то, не хочет наших граждан из своих тюрем освободить, столько лет по придуманному предлогу удерживая?», — задаётся вопросом Людмила П.

Напомним, 26 февраля представитель Госдепа США Нед Прайс заявил о том, что Вашингтон призывает власти России освободить осуждённого блогера Алексея Навального.

Ранее Мосгорсуд признал законной замену Навальному условного срока реальным по делу «Ив Роше». Кроме того, Навальному был назначен штраф в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.