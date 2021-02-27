Москва, , 22:37 — REGNUM Заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина делает громадную ошибку, мешая строительству «Северного потока — 2», потому что США и ЕС уже изменили своё отношение к проекту, вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 27 февраля в социальной сети Facebook.

«Конечно, будет достроен. Только кто на Западе рискнёт им воспользоваться?», — задаётся вопросом Виктор К.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением немецкого политолога. По их видению, руководство Украины осуществляет свою внешнюю политику, не понимая всех контекстов и не поспевая за своими хозяевами.

«Да они одна сплошная ошибка», — пишет Валерия Я.

Некоторые комментаторы указали на «страх» представителей Киева.

«Украина боится, что если СП-2 запустят, то транзит газа сократится, а при задолженности может Россия вообще закрыть вентиля», — считает Владимир Ф.

Другие пользователи пришли к выводу, что России необходимо оказать давление на ЕС, чтобы газопровод всё-таки был построен и перестать обращать внимание на мнение Киева.

«Необходимо довести до сведения «партнёров» и «антипартнёров», что завершение и пуск СП-2 является непременным условием для продолжения транзита российского газа Европу через Украину», — поделился своим мнением Pol G.

Напомним, 26 февраля немецкий политолог Александр Рар заявил в эфире телеканала «Россия 1» о том, что Украина делает громадную ошибку, мешая строительству «Северного потока — 2», потому что США и ЕС уже изменили своё отношение к проекту.