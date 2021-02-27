Тирана, , 22:04 — REGNUM В Албании 27 февраля в результате обследования 3957 человек выявили 986 новых случаев заражения коронавирусом. Ещё 962 человека были признаны излечившимися. За день вакцинацию от COVID-19 прошел 1131 человек, всего же в стране вакцинировано 12 467 человек.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 106 215 случаев заражения коронавирусом. 68 969 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1775 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Статистика по заражениям в Албании уже несколько недель остается более драматичной, чем в Косово или Северной Македонии, и эпидемиологическая обстановка в стране продолжает ухудшаться, при этом «необъяснимым» образом уровень смертности, согласно официальной статистике, в два раза ниже, чем в соседней Северной Македонии, при в несколько раз большем числе выявляемых ежедневно заражений.

За прошедшие сутки в стране умерли 19 пациентов с COVID-19. Это новый антирекорд для страны, во всяком случае, если верить официальной статистике. Лечение от COVID-19 проходит 35 471 человек (в 5,5 раза больше, чем в соседних Косово и Северной Македонии), из этого числа более половины — 22 853 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 647 пациентов, причем уже более месяца отмечается неуклонный рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении. Девять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

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