Мадрид, 27 февраля, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Барселона» одержал победу над «Севильей» в матче 25 тура испанской Примеры. Встреча на «Рамон Санчес Писхуан» завершилась — 2:0 в пользу гостей. Об этом 27 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

Победу «Барселоне» принесли Усман Дембеле и Лионель Месси.

Результат мачта позволил «Барселоне» (53 очка) выйти на II место в турнирной таблице, опередив «Реал» (Мадрид).

«Севилья» (48 очков) — на IV месте.