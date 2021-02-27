Лондон, , 21:55 — REGNUM В Великобритании за минувшие сутки выявили 7 434 новых подтвержденных случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 27 февраля свидетельствуют обнародованные на сайте правительственной информации данные.

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся коронавирусом в стране в результате этого стало составлять более 4,17 млн.

Отметим, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Великобритании на данный момент составляет более 135 тыс., за сутки умерли 290 инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Британии за сутки выявили более 8,5 тыс. новых заразившихся SARS-CoV-2.

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