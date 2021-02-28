Москва, 28 февраля, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил юридически зафиксировать обязательства, взятые кандидатами в ходе избирательной кампании в нижнюю палату парламента, и сформировать общий прозрачный массив наказов граждан.

Алексей Колчин ИА REGNUM Участок для голосования

«Правильно начать обсуждение, подумать, как это может быть закреплено юридически: возможно, в законе о статусе депутата или в регламенте Государственной думы», — цитирует Володина сайт Госдумы.

По его словам, это позволит в будущем реализовывать взятые обязательства более системно — через инициативы в федеральных законах, обращения к представителям исполнительной власти различных уровней и другие механизмы.

«Возможности, конечно, у всех разные, но эффективность работы возрастет точно, станет меньше демагогии. Избиратели смогут спросить со своих представителей в Госдуме за взятые ими в ходе выборов обязательства», — сказал парламентарий.

Инициатива Володина позволит избежать предвыборного популизма, а также позволит народным избранникам помнить о своих обещаниях.

«Если мы найдем решение о закреплении обращений граждан к депутатам, это будет нас ко многому обязывать. Работа депутатов станет более содержательной и результативной, что в итоге в том числе повысит качество законодательной власти, которая одновременно является и представительной», — отметил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы Госдумы восьмого созыва намечены на сентябрь, они пройдут в единый день голосования.