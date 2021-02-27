Ереван, , 21:35 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Армении не стоит втягивать в политические процессы. Об этом 27 февраля говорится в коммюнике, опубликованном на сайте минобороны страны.

«Мы (представители министерства обороны Армении — прим. ИА REGNUM) требуем воздержаться от заявлений от имени вооруженных сил, не втягивать армию в политпроцессы и не подчинять безопасность страны собственным интересам, — говорится в сообщении. — … Вооруженные силы находятся вне политики».

Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля президент Армении Армен Саркисян отказался увольнять начальника генштаба вооружённых сил республики Оника Гаспаряна.

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