Киев, , 21:36 — REGNUM Опубликованный в украинских СМИ аудиофайл, на котором якобы записаны переговоры председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и помощника президента РФ Владислава Суркова — это «фейковая сенсация», заявил 27 февраля украинский эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич.

Эксперт напоминает, что речь идет о записи образца 2014 года, как утверждает источник, и одна из главных тем переговоров поставок электроэнергии из России. Марунич утверждает, что сенсация «не зашла», потому что все, о чем говорят собеседники, известно из СМИ и открытых источников, причем об этом много и публично говорили на тот момент премьер Яценюк, на тот момент президент Порошенко, тогдашний министр энергетики Демчишин и еще целый список чиновников и политиков.

В частности, Марунич напоминает, что поставки электроэнергии из России согласовали и премьер Яценюк, и президент Порошенко, поэтому Медведчук действовал в правовом поле.

«Вся эта ситуация — переговоры, заключение договоров и поставки — проходила в правовом поле, о чем свидетельствуют, например, постановления и распоряжения Кабмина за подписью Яценюка. Напомню, что контракт на поставки электроэнергии из России на Украину был подписан 30 декабря 2014 года сроком на год. При этом именно президент Порошенко и премьер Яценюк согласились на условие РФ, чтобы Украина бесперебойно поставляла электроэнергию в Крым. Например, есть постановление кабмина № 1278-р за подписью Яценюка, которым правительство разрешило «Укринтерэнерго» продать электроэнергию в Крым и Севастополь», — отмечает специалист.

По словам Марунича, в 2014 году ситуация с электроэнергией на Украине была действительно критической, причем лучше всего об этом расскажут сами Яценюк и Порошенко.

«Например, в распоряжении о применении временных чрезвычайных мер на рынке электрической энергии от 8 декабря 2014 года за подписью Яценюка премьер-министр лично признает, что сложилась чрезвычайная ситуация с поставками электроэнергии… Кроме электроэнергии, Украина переживала острую нехватку угля. Сам Яценюк официально признал, что «уголь марки А и Т добывают исключительно в том угольном бассейне и на тех шахтах, в частности, государственных, которые под контролем российских бандитов»», — уточняет эксперт.

Он также напоминает, что в ситуации, когда Порошенко не мог договориться об обмене пленными, он обратился к Медведчуку как к единственному переговорщику, способному решить такие вопросы на высшем уровне.

«А еще напомню, что администрация Порошенко столкнулась с тем, что они не могут договориться об обмене пленными и удерживаемыми лицами… Логично, что в этой ситуации они обратились к единственному человеку, который мог договориться и на высшем уровне решить эти вопросы. Они обратились к Медведчуку — и он договорился и о покупке электроэнергии в России, и о поставках угля, и о первом крупном обмене пленными, который состоялся 26 декабря 2014 года по формуле «145 на 222»», — напоминает факты эксперт.

Марунич обращает внимание на то, что все вопросы, по которым тогда в интересах Украины договаривался Медведчук, затем были официально оформлены Порошенко и Яценюком.

«На аудиозаписи человек, чей голос похож на Медведчука, говорит, что решит эти вопросы — и в итоге мы видим, что так и получилось. Причем особого значения сам Медведчук этому «сливу» не придает, говорит, что такого разговора не помнит, и предлагает журналисту BBC спрашивать по сути. Договаривался Медведчук в интересах Украины, так как Порошенко и Яценюк неоднократно заявляли, что нет поставок угля и электроэнергии и не могут состояться обмены», — сообщает он.

«Поэтому вся эта деятельность, о которой договаривался Медведчук по инициативе Порошенко и Яценюка, оформлена официально. Причем на уровне межгосударственных контрактов, а не платежами на какие-то фирмы-прокладки, как это происходит сегодня», — уточняет политолог.

Он подчеркивает, что никакой особой сенсации в аудиозаписи нет, поэтому украинские чиновники, заявляющие, что «будут проверять», выглядят странно.

«Что проверять? Государственные контракты, официально заключенные Украиной? Или тот факт, что как переговорщик с Россией Медведчук не имеет конкурентов? И о первом, и о втором больше могут рассказать экс-премьер Яценюк и экс-президент Порошенко, работающие в имидже «патриотов»… Складывается впечатление, что этим «вбросом» заказчики хотели переключить внимание, связанное с фамилией Медведчук, с закрытия телеканалов и персональных санкций на другой фокус внимания. Если это так. и это самое страшное, что украинской власти удалось «накопать» на кума Путина, их дела очень плохи», — заключает эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич.

ИА REGNUM напоминает, что ранее издание «Цензор» опубликовало аудиозапись, на которой люди с голосами, похожими на Медведчука и Суркова, в 2014 году якобы обсуждали поставки электроэнергии и обмен пленными в Донбассе. Издание не поясняет, откуда появилась эта запись и почему она опубликована именно сейчас.

В Службе безопасности Украины заявили, что данные записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения.

Глава партии «Слуга народа», первый заместитель председателя фракции «СН» Александр Корниенко считает, что в Раде может быть создана временная следственная или специальная комиссия по расследованию фактов, озвученных в разговоре.