Киев, , 21:18 — REGNUM Лучшим ответом Украины на возможное завершение проекта «Северного потока-2» может стать полная интеграция страны в европейский энергорынок, считает вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Об этом она рассказала во время одной из конференций, сообщило 27 февраля украинское госинформагентство «Укринформ».

Стефанишина отметила, что прямо сейчас Россия не имеет никаких инструментов, чтобы нанести ущерб энергетической безопасности Украины, но завершение проекта «Северный поток-2» подорвет позиции Киева.

«Ответом на это может быть наша интеграция в европейский рынок и формирование единого пространства для конкуренции, для того, чтобы открыть рынок для компаний Евросоюза», — заявила украинский вице-премьер.

Впрочем, как конкретно сможет сработать такой «ответ» Киева, Стефанишина не пояснила.

Также она выразила мнение, что лучшим предохранителем против повторения многочисленных газовых войн для Украины являются «обновленные приложения по энергетике в соглашении об ассоциации, где стороны взяли на себя обязательства сформировать общий рынок газа и электроэнергии».

ИА REGNUM напоминает, что 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский и глава Польши Анджей Дуда в очередной раз обсудили дальнейшие шаги по противодействию реализации проекта «Северный поток — 2». Они скоординировали шаги по дальнейшему противодействию проекту, договорились максимально привлекать к этому международное сообщество и согласились в том, что нужно приложить все усилия, чтобы не допустить строительства газопровода.

Ранее эксперты подсчитали, что экономика Украины после начала функционирования газопровода «Северный поток-2» будет терять несколько миллиардов долларов в год.