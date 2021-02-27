Москва, , 21:17 — REGNUM Более 100 представителей Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации, которые ранее заболели COVID-19, выздоровели за прошедшие сутки в стране. Об этом 27 февраля говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

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«За прошедшие сутки в ВС РФ после прохождения лечения выздоровело 103 военнослужащих, — говорится в сообщении. — Общая численность выздоровевших … увеличилась до 30 858 человек».

Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что более 11 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Российской Федерации за минувшие сутки.

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