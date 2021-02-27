Москва, , 21:06 — REGNUM Футболисты московского ЦСКА в выездном матче двадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили столичному «Локомотиву». Встреча, завершившаяся со счётом 0:2, прошла 27 февраля на «РЖД Арене» в Москве.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Виталий Лисакович и Гжегож Крыховяк.

Отметим, что после двадцати матчей в чемпионате России ЦСКА пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков. Футболисты «Локомотива», в активе которых 31 балл, находятся на шестой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля футболисты «Ростова» сыграли вничью санкт-петербургским «Зенитом» в выездном матче двадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:2.

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