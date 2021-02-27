Вашингтон, 27 февраля, 2021, 21:06 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден выразил надежду на то, что Сенат Конгресса быстро одобрит предложенный главой Белого дома план мер экстренного стимулирования роста национальной экономики в размере $1,9 трлн.

Whitehouse.gov Джозеф Байден

«Теперь законопроект поступает в Сенат США, где, я надеюсь, в отношении него будут предприняты быстрые действия. У меня, у нас нет лишнего времени», — сказал он во время выступления в Белом доме.

По словам Байдена, если власти будут действовать решительно и быстро, США смогут «справиться с этим вирусом и, наконец, вновь оживить экономику».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 февраля, палата представителей конгресса США одобрила меры по стимулированию экономики в условиях пандемии на $1,9 трлн, за законопроект проголосовали 219 человек, против — 212.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США распространило информацию о том, что американская экономика может столкнуться с новой волной банкротств компаний из-за ряда факторов, в том числе высокой закредитованности всех видов бизнеса.