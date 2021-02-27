Екатеринбург, , 21:10 — REGNUM В Екатеринбурге провели мастер-класс «Вместе за безопасность» («Добрая суббота») для школьников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Всероссийский студенческий корпус спасателей

Мероприятие провели для участников всероссийского конкурса «Большая перемена». Спасатели обучили школьников правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. Учащихся обучили, как оказывать первую помощь, а также провели экскурсию по Ресурсному центру по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Школьники поняли, как действовать в чрезвычайной ситуации, а также сами попробовали оказать первую помощь на манекенах. Также участники конкурса увидели, как работают спасатели и пожарные (в том числе, оценили, как работает профессиональное оборудование)

Всероссийский студенческий корпус спасателей

Практическая польза таких акций очевидна — если ребёнок ответственно подойдёт к занятиям, то он впоследствии «тоже может помочь спасти здоровье или даже жизнь пострадавшему», сказал глава корпуса спасателей Евгений Козеев.

Часть участников присоединилась к мероприятию в дистанционном режиме.