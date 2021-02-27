Черновцы, Украина, , 20:40 — REGNUM По факту взрыва в городской больнице №1 в Черновцах (Украина) было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Об этом сообщила 27 февраля Нацполиция на официальном сайте.

«По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью два статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Украины сообщили, что вспышка кислородной трубы (хлопок) стала причиной взрыва в горбольнице №1 Черновцов.

Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля в больнице №1 города Черновцы прогремел взрыв. По последним данным, в результате ЧП погиб один человек, еще один пострадал.

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