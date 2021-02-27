Эксетер, Великобритания, , 20:25 — REGNUM В британском городе Эксетер несколько тысяч человек эвакуировали из-за обнаруженной бомбы времён Второй мировой войны. Об этом говорится в Twitter городской полиции.

«Эвакуация нескольких тысяч человек завершена и продолжается подготовка к проведению контролируемого подрыва взрывного устройства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боеприпас обнаружили на одной из строительных площадок города. Его длина превышает два метра.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре на полигоне Криволак в Северной Македонии была взорвана первая часть склада в 12 700 бомб времен Первой мировой войны, обнаруженного в районе города Манастир. Устранение снарядов производилось поэтапно.

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