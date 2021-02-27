Москва, , 20:09 — REGNUM Злоумышленники обманным путём отобрали квартиру в Московской области у матери супруги спортивного комментатора Виктора Гусева. Об этом сам Гусев написал на своей странице в Facebook.

По его словам, мошенники «обрабатывали» женщину целый месяц, присылали постановления о возбуждении уголовного дела против риэлторской конторы на бланках Следственного комитета, с двуглавыми орлами и печатями.

«Знаете, наше старшее поколение — настоящие советские люди, которые верят печатям и газетам. Так и случилось с моей родственницей. Квартира продана и деньги за нее переданы «следователям», — написал Гусев.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч 4. ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Краснодаре преступная группа провела целый ряд незаконных сделок — мошенники оформляли договоры купли-продажи недвижимости пожилых и одиноких граждан без их ведома и участия.

Жильё продавалось по заниженной стоимости, затем его приобретатель перепродавал квартиры и дома уже третьим лицам. В результате сделок законные владельцы — пожилые люди — потеряли право владеть и распоряжаться принадлежащим им жильем.

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