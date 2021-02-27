Москва, , 20:07 — REGNUM Перенесших COVID-19 женщин дольше преследуют последствия данной болезни, а мужчины тяжелее переносят острую фазу недуга. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью RT.

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«Мужчины (от COVID-19 — прим. ИА REGNUM) страдают больше (чем женщины — прим. ИА REGNUM) во время острой фазы», — сказала биолог.

При этом она отметила, что отрастить «длинный ковидный хвост и потом его за собой тащить» более склонны все-таки женщины.

По ее словам, от того, каков иммунитет у конкретного человека, зависит в том числе и какими будут последствия инфекции.

Баранова отметила, что «где тонко — там и рвётся», поэтому SARS-CoV-2 не делает что-то специфическое.

Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в РФ выявили 11 534 случая заражения SARS-CoV-2.

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