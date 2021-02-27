Киев, , 20:08 — REGNUM На Украине эксперты продолжают обсуждать «загадочное» отключение из эфира накануне вечером нового украинского телеканала «Первый независимый» и объяснение властей страны о «Божьей каре», передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

В частности, эксперт, глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко со ссылкой на свои источники заявил, что в этом случае «карающим мечом» в руках украинской власти стал чиновник, который незаконно получил свою должность и к тому же имеет двойное гражданство.

«Я знаю, кто вам отключал цифровое вещание, кто отключал каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK, и кто непосредственно вас отключил от спутника. Это генеральный директор государственного концерна радиосвязи, радиовещания и телевидения — Кирилл Данилов», — сказал эксперт в эфире «Первого независимого» (продолжает вещание в интернете).

Кроме того, он накануне на заседании Совнацбеза было принято решение о необходимости бороться с двойным гражданством, у вышеупомянутого господина Данилова как раз два паспорта.

«Вас отключил от вещания человек с двойным гражданством, у которого есть и украинский паспорт, и паспорт гражданина Израиля», — заявил Кравченко.

Также, по его информации, Данилов был назначен на свою должность с нарушением требований действующего законодательства, а назначал его кабинет министров по согласованию с главой госспецсвязи.

ИА REGNUM напоминает, что телеканал «Первый независимый», созданный журналистами оппозиционных телеканалов, против которых ввели санкции 2 февраля, вышел в эфир вечером 26 февраля, однако буквально через час был отключен якобы по требованию СБУ.

В Совнацбезе Украины при этом цинично заявили, что закрытие нового телеканала является «Божьей карой.

В свою очередь, в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратили внимание, что требование СБУ отключить сигнал телеканала является абсолютно незаконным и заявили, что все лица, причастные к этому преступлению — как представители органов государственной власти, так и сотрудники телекоммуникационных и кабельных провайдеров, — должны быть привлечены к уголовной ответственности.