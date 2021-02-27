Киев, , 19:55 — REGNUM Полиция не зафиксировала правонарушений во время акции в центре Киеве в поддержку радикала Сергея Стерненко, состоявшихся сегодня, 27 февраля.

Обь этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении подчеркивается, что благодаря «слаженным действиям» силовиков правонарушений во время данных мероприятий не зафиксировано.

Охрану публичной безопасности и порядок обеспечивали сотрудники полиции, национальной гвардии и государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Отдел коммуникации подчеркивает, что полицейские продолжают обеспечивать правопорядок на улицах Киева.

ИА REGNUM напоминает, что 23 февраля возле офиса Зеленского состоялась акция протеста, которая переросла в столкновение митингующих с силовиками. По итогам противостояния были и задержанные (которых вскоре отпустили), и пострадавшие.

26 февраля в МВД Украины заявили, что применят новую тактику, чтобы не допустить новых провокаций во время акции протеста у офиса Зеленского. В свою очередь, участники акции заявили, что будут митинговать бессрочно, пока Стерненко не отпустят на свободу.

Сегодня в ходе протестов радикалы закидали пиротехникой офис генерального прокурора Украины.