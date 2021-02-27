Луганск, , 19:48 — REGNUM Двое бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ), которые участвовали в так называемой «операции объединенных сил» в Донбассе, скончались после вакцинации от COVID-19. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщил 27 февраля офицер пресс-службы управления Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

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По его словам, опасения украинских военных, выразивших нежелание вакцинироваться не рекомендованным к применению ВОЗ препаратом, оправдались.

«За первые три дня вакцинации (от COVID-19) было зарегистрировано два смертельных случая», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 26 февраля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга заявил, что на Украине зафиксированы первые побочные эффекты от вакцины против COVID-19.

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