Санкт-Петербург, , 20:07 — REGNUM Сотрудники полиции задержали в Ленинградской области пятерых лиц, причастных к смертельной перестрелке в кафе «Баку» на улице Затонной в городе Шлиссельбурге. Поздно вечером 25 февраля в ходе так называемой «стрелки» двух группировок, представляющих одну и ту же диаспору, один человек был убит.

Напомним, в результате бандитской «разборки» скончался уроженец Азербайджана, 1982 года рождения, который получил несколько огнестрельных ранений в грудь. Было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и о незаконном обороте оружия.

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Как выяснили полицейские, как минимум еще один человек был ранен: после перестрелки в больницу с огнестрельным ранением бедра на попутном транспорте был доставлен 34-летний мужчина.

Через сутки после случившегося, в ночь на 27 февраля, сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержали по местам проживания пятерых предполагаемых участников конфликта в возрасте от 23 до 36 лет, в том числе 33-летнего владельца кафе «Баку».

"Все они выходцы с Кавказа, четверо из них имеют российское гражданство. При задержании у злоумышленников изъято несколько единиц оружия», — отметили в пресс-службе Главка.

По версии следствия, в кафе проходила так называемая «стрелка» двух группировок, соперничающих за передел сфер своего преступного влияния.

Как добавляют в ГУ МВД, в ходе обысков в одном из подконтрольных задержанным увеселительных заведений были изъяты нелегальные игровые автоматы.

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