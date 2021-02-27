Москва, , 19:45 — REGNUM Ушёл из жизни чемпион Олимпийских игр 1976 года по академической гребле Александр Клепиков, об этом сообщается на сайте гребного клуба «Знамя».

"В пятницу, 26 февраля, скоропостижно скончался олимпийский чемпион по академической гребле Александр Клепиков», — говорится в сообщении.

Клепикову было 70 лет. Причина смерти не сообщается.

Напомним, Клепиков — олимпийский чемпион 1976 в гребле на четвёрке распашной с рулевым, чемпион мира 1975 года, двукратный чемпион СССР 1977 и 1978 годов.

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