Киев, , 19:41 — REGNUM Использование властями Украины «телефонного права» для отключения нового телеканала «Первый независимый» говорит о том, что власть исчерпала все правовые методы борьбы, заявил 27 февраля бывший член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, комментируя последние события в стране.

Эксперт напомнил, что «Первый независимый» — телеканал, учрежденный журналистами трех закрытых президентом Зеленским оппозиционных медиа: «112 Украина», NewsOne и ZIK, — проработал накануне вечером в эфире всего час, после чего его вещание было отключено якобы по звонку Службы безопасности Украины. В данном случае использование «телефонного права» является политическим давлением на коммерческих провайдеров, которые обеспечивают вещание.

«Применение «телефонного права» — последний шаг, на который должна идти власть, исчерпавшая все правовые методы борьбы. В данном конкретном случае использование «телефонного права» является показателем того, что у президента Зеленского не осталось рычагов влияния на Виктора Медведчука. Это полный провал, это фиаско», — подчеркнул Костинский.

По его мнению, даже если провайдер посчитал незаконным требование офиса президента (ОП) отключить сигнал «Первого независимого», то ОП нашел аргументы, чтобы заставить компанию это сделать, а это явно политическое давление на коммерческого провайдера.

ИА REGNUM напоминает, что телеканал «Первый независимый» вышел в эфир вечером 26 февраля, однако буквально через час был отключен якобы по требованию СБУ.

В Совнацбезе Украины при этом цинично заявили, что закрытие нового телеканала является «Божьей карой.

В свою очередь, в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратили внимание, что требование СБУ отключить сигнал телеканала является абсолютно незаконным и содержит признаки преступления, предусмотренного статьей 171 Уголовного кодекса Украины («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

«Все лица, причастные к этому преступлению — как представители органов государственной власти, так и сотрудники телекоммуникационных и кабельных провайдеров, — должны быть привлечены к уголовной ответственности. Циничные действия власти, даже не пытающейся придать диктатуре Зеленского видимость законности, продемонстрировали мировому сообществу полицейскую, репрессивную и антиконституционную суть его правления, не имеющего ничего общего с нормами права и свободы слова», — говорится в заявлении ОПЗЖ.