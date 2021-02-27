Баку, , 19:25 — REGNUM Армения якобы незаконно разместила свои вооруженные силы на территории Нагорного Карабаха в нарушение трехстороннего заявления. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана.

«Имеют место случаи отправки личного состава Вооруженных сил Армении на военную службу на международно признанных территориях Азербайджана», — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что вовлечение личного состава ВС Армении «обманным или насильственным путем» в военную деятельность в Нагорном Карабахе «путём тайного пересечения Лачинского коридора» вызвал протесты военных и членов их семей.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября 2020 года. Потери в результате боёв понесли обе стороны конфликта. 10 ноября был объявлен режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Соответствующее соглашение было достигнуто между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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