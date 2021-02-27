Кишинёв, , 19:23 — REGNUM В Молдавии за минувшие сутки выявили 1518 случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 184 856 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 165 489 человек.

Отмечается, что скончались за время пандемии более 3,9 тыс. пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Молдавии выявили 1736 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 520 человек.

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