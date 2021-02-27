Санкт-Петербург, , 19:10 — REGNUM Футболисты «Ростова» в выездном матче двадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью санкт-петербургским «Зенитом». Встреча, завершившаяся со счётом 2:2, прошла 27 февраля на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Николай Поярков (автогол) и Далер Кузяев. У гостей мячи забил Али Соу (дубль).

Отметим, что после двадцати матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. Футболисты «Ростова», в активе которых 33 балла, находятся на пятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 20 февраля «Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 1/8 кубка РФ и вылетел из турнира.

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