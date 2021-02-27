Москва, , 19:03 — REGNUM Вакцина «Спутник V» показала высокую эффективность против новых вариантов коронавируса, в том числе британского и южноафриканского штаммов. Об этом 27 февраля сообщил замдиректора центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

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«Недавнее исследование, проведенное центром им. Гамалеи в России, показало, что ревакцинация препаратом «Спутник V» показывает очень хороший результат против новых мутаций коронавируса», — цитирует его Reuters.

Он добавил, что согласно выводам российских исследователей, векторные вакцины подходят для ревакцинации лучше препаратов, созданных на других платформах.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была признана одной из лучших в мире. Согласно результатам испытаний, опубликованных в авторитетном международном медицинском журнале The Lancet, препарат в ходе итоговой, третьей, фазы исследований показал эффективность 91,6%. Для людей старше 60 лет эффективность составила 91,8%. Гуморальный иммунный ответ выработался у более чем 98% добровольцев, а клеточный иммунный ответ — у 100%.

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