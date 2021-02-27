Загреб, , 18:55 — REGNUM В Хорватии выявили первые два случая заражения новым штаммом SARS-CoV-2. Об этом сообщает 27 февраля телеканал N1 со ссылкой на эпидемиолога из Хорватского института общественного здравоохранения Горанки Петрович.

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По её словам, в образцах, которые были отосланы в Европейский центр по контролю над заболеваниями, был обнаружен «южноафриканский» штамм.

Петрович уточнила, что двое пациентов, у которых выявили «южноафриканский» вариант коронавируса, ранее вернулись в страну из Африки.

Как передавало ИА REGNUM, за 26 февраля в Хорватии было подтверждено 505 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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