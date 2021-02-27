Москва, , 18:37 — REGNUM В России проблема с данными о заработных платах граждан состоит в том, что статистика учитывает средние выплаты, а не медианные. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Ветлужских («Единая Россия»).

«Учитываются среднестатистические данные, но правильнее считать медианную зарплату, которая на треть меньше, чем средняя арифметическая», — цитирует его Ura.ru.

По его словам, необходимо провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов. Так, уточнил депутат, не учитываются переработки, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая, есть методические недостатки, касающиеся видов и учётов дохода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что четырехдневная рабочая неделя в текущих условиях ударит по всей экономике, проблему может решить введение почасовой оплаты труда. Необходимо повышать минимальные зарплаты с нищенского до уровня, соответствующего реальной стоимости жизни, отметил он.

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