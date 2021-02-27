Ницца, Франция, , 18:20 — REGNUM В Ницце порядка 400 человек приняли участие в акции протеста против введения карантина на период выходных дней. Об этом 27 февраля сообщает телеканала BFM.

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Отмечается, что акцию протеста организовала ассоциация «Патриоты». Представители этой ассоциации называют введение карантина на период выходных дней «санитарной диктатурой».

По данным телеканала, протестующие собрались на площади возле дворца правосудия.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля первый заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар в интервью France Info заявил, что мэрия столицы во главе с Анн Идальго предложит правительству Франции на три недели ввести в столице карантин для борьбы с распространением SARS-CoV-2.