Москва, , 18:10 — REGNUM В Москве госпитализирована в местную больницу народная артистка РСФСР, композитор, пианистка и певица Людмила Лядова, которая ранее заразилась коронавирусом. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщил представитель Лядовой Виталий Мирошников ТАСС.

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»Людмила Алексеевна Лядова госпитализирована… — отметил источник. — Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое».

По словам собеседника агентства, поражение легких 95-летней артистки составляет 75%.

Как передавало ИА REGNUM, 26 февраля директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что актер Юрий Соломин, которого ранее госпитализировали с COVID-19, выписан из больницы.

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