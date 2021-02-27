Берлин, 27 февраля, 2021, 17:57 — ИА Регнум. В сети опубликовано видео победного финиша лыжника Александра Большунова (Россия) в скиатлоне на чемпионате мира (ЧМ) в Оберстдорфе (Германия).

(сс)Granada Александр Большунов

https://twitter.com/MatchTV/status/1365662476575072256

Российский лыжник пробежал дистанцию 15 + 15 км за 1 ч 11 мин. 33,9 сек.

Эта золотая медаль стала первой наградой российской сборной на текущем ЧМ.

II место на ЧМ занял норвежец Симен Крюгер (+1,1 сек.), III — его соотечественник Ханс Кристер Холунн (+1,7).

В предыдущий раз российские лыжники завоевывали золотые награды ЧМ в 2017 г., тогда Сергей Устюгов занял I место в скиатлоне и вместе с Никитой Крюковым победил в командном спринте.