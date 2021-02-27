Москва, , 17:54 — REGNUM Победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира (ЧМ) по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе прокомментировала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Замечательная победа! — сказала Вяльбе «Спорт-Экспресс». — Спасибо огромное Саше за его стремление, трудолюбие!«

По ее словам, Большунов заслуживает эту медаль как никто другой, так как давно шел к этой победе.

Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля в немецком Оберстдорфе в скиатлоне на чемпионате мира (ЧМ) золотую медаль завоевал российский лыжник Александр Большунов.

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