Москва, 27 февраля 2021, 17:54 — REGNUM Победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира (ЧМ) по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе прокомментировала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
«Замечательная победа! — сказала Вяльбе «Спорт-Экспресс». — Спасибо огромное Саше за его стремление, трудолюбие!«
По ее словам, Большунов заслуживает эту медаль как никто другой, так как давно шел к этой победе.
Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля в немецком Оберстдорфе в скиатлоне на чемпионате мира (ЧМ) золотую медаль завоевал российский лыжник Александр Большунов.
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