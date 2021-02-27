Москва, , 17:31 — REGNUM Президенту Российской Федерации Владимиру Путину и главе США Джо Байдену, чтобы обсудить различные проблемы в сфере международной безопасности, необходимо провести личную встречу. Об этом сообщил в интервью «Интерфаксу» бывший президент СССР Михаил Горбачев.

«Надо (лидерам двух стран — прим. ИА REGNUM) встречаться и договариваться… — сказал Горбачев. — Главная задача — избежать ядерной войны».

По его словам, вопросы укрепления безопасности и разоружения невозможно решить в одиночку, поэтому и надо встречаться. При этом Горбачев добавил, что в мире есть и противники этого процесса.

Как передавало ИА REGNUM, 20 января первый президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что сложившиеся в отношениях между Москвой и Вашингтоном противоречия необходимо решать методами дипломатии.

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