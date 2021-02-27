Берлин, , 17:15 — REGNUM Чемпион мира в скиатлоне Александр Большунов (Россия) прокомментировал свою победу в Оберстдорфе (Германия).

В эфире «Матч-ТВ» он признался, что у него появились слезы, когда выкатывался на финишный спуск:

«Я понимал, что могу бежать и побеждать. … Понимал, что нужно сразу начинать гонку и делать работу. На финишном спуске появились слезы на глазах».

Спортсмен отметил, что контролировал гонку, несмотря на то, что в группе преследователей были 5 представителей Норвегии.

«Я понимал, что главное — обойти Клэбо, чтобы на финише было проще. Мне нужно было оставаться в лидерах, а на подъеме все сделать для победы», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Большунов пробежал дистанцию 15 + 15 км за 1 ч 11 мин. 33,9 сек. Золото стало для российской сборной первой медалью на ЧМ.