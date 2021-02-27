Калуга, , 18:32 — REGNUM В Калужской области за сутки подтверждено два летальных исхода пациента с COVID-19. Об этом сообщает 27 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Жуковского района 1939 года рождения и житель Медынского района 1956 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончался 257 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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