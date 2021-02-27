Анкара, , 17:09 — REGNUM Для властей Турции превыше всего целостность, единство и интересы страны. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 27 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам церемонии открытия 2071 метрового тоннеля между провинциями Анкара и Чанкыры.

«Мы (жители Турции — прим. ИА REGNUM) готовы в случае угрозы отдать жизни во имя целостности Турции, единства ее народа и национальных интересов», — отметил Эрдоган.

Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на конгрессе представительства правящей Партии справедливости и развития в провинции Измир, заявил, что Турция добилась значительных успехов в экономической сфере за последние годы.

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