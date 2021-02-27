Калуга, , 18:31 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 117 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 27 февраля. Днём ранее, 26 февраля, в регионе было зарегистрировано 120 случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 29 тыс. 707 человек, 2088 человек находятся на лечении, 27 тыс. 362 человек выздоровели, 257 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (415), в Обнинске (180), Боровском (129) и Малоярославецком (123) районах.

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