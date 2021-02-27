Москва, , 18:44 — REGNUM В Москве сегодня, 27 февраля, на Большом Москворецком мосту прошла акция памяти оппозиционного политика Бориса Немцова.

Возложение цветов к месту гибели Бориса Немцова © Василий Иванов Василий Иванов © ИА REGNUM

Долгое время власти Москвы не согласовывали акцию в связи с пандемией коронавируса. Однако, в результате переговоров, акция была разрешена, а организаторы обязались принять все антиэпидемиологические меры.

В разное время акцию посетили член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе, политолог Владимир Рыжков, журналист Дмитрий Муратов и др. Участники акции возложили цветы к месту гибели Бориса Немцова.

Как сообщало ИА REGNUM, Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. По версии следствия, убийство совершили Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Все фигуранты приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».