Вашингтон, , 16:53 — REGNUM В отношении нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes (штат Техас), которая ранее вышла из «Северного потока — 2», начала расследование комиссия по ценным бумагам и биржам США. Об этом, как передает Reuters, сообщили в самой компании.

Расследование против компании, ранее опубликовавшей отчетность за 2020 год, началось еще в декабре минувшего года. Однако, журналистам об этом стало известно только сейчас.

В компании пояснили, что расследование комиссии касается сотрудничества Baker Hughes с попавшими под ограничительные меры США проектами. Однако, источники не уточнили, что именно послужило поводом для данных мер.

Отмечается, что все необходимые документы уже предоставили комиссии.

Как передавало ИА REGNUM, о завершении своих инвестиций в проект «Северный поток — 2» («СП-2»), которые составили €730 млн, ранее заявили в немецкой газовой и нефтяной компании Wintershall Dea.

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