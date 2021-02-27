Берлин, 27 февраля, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Лыжник Александр Большунов (Россия) завоевал I место и золотую медаль в скиатлоне на чемпионате мира (ЧМ) по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). Об этом 27 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс)Granada Александр Большунов

Спортсмен пробежал дистанцию за 1 ч 11 мин. 33,9 сек.

Золотая медаль Большунова стала для команды РФ первой медалью на ЧМ в Оберстдорфе.

Следующие комплекты медалей на ЧМ будут разыграны 28 февраля. Спортсменов ждут командные спринты.