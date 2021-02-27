Архангельск, , 16:45 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский отреагировал на резкое сокращение стипендий в Северном государственном университете (СГМУ).

«Решение снизить стипендии студентам-медикам вызывает, мягко говоря, непонимание. СГМУ — федеральный вуз. Но это университет, где готовят врачей для Архангельской области. Мы, разумеется, занимаемся решением вопроса со стипендиями, задействуя для этого все возможные ресурсы. О снижении размера стипендии студентам, которые учатся по целевому набору конкретно для больниц нашего региона, речи, конечно, нет и быть не может. В областном бюджете эти средства предусмотрены в полном объеме», — написал глава региона в Telegram.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе ректор СГМУ объявила студентом о резком сокращении стипендий студентам, аспирантам и ординаторам, объяснив это сокращением финансирования.