Нижний Новгород, , 16:44 — REGNUM Футбольный клуб «Крылья Советов» (Самара) обыграл «Нижний Новгород» в матче 27 тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вышел на I место в турнирной таблице. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась — 1:0 в пользу гостей. Об этом 27 феврля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гол у «Крыльев Советов» забил Роман Ежов.

Эта победа позволила самарскому клубу набрать 58 очков и сравняться с «Нижним Новгородом» по очкам, но самарцы поднялись на I место за счет лучших дополнительных показателей.