Киев, 27 февраля 2021, 16:28 — REGNUM В Киеве радикалы закидали пиротехникой офис генерального прокурора Украины, сообщает 27 февраля издание «Сегодня».
Отмечается, что несколько сотен человек забрасывают офис петардами и файерами.
Ранее радикалы собрались у офиса президента Украины Владимира Зеленского и выкрикивали лозунги в поддержку соратников.
Как сообщало ИА REGNUM, протестующие требуют освободить радикала Сергея Стерненко. 23 февраля суд приговорил его к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Речь идет об уголовном производстве, по которому Стерненко обвинялся в похищении человека в 2015 году.
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