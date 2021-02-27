Красногорск, , 16:26 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» нанес поражение «Уфе» в 20 туре чемпионата России. Матч в Химках завершился — 2:1. Об этом 27 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У победителей голы забили Мохамед Конате (49 мин.) и Денис Глушаков (62 мин.), у гостей отличился Владислав Камилов (90+4).

На 74 минуте с поля удален футболист «Химок» Илья Кухарчук.

Таким образом «Химки» продлили беспроигрышную серию до 7 матчей, не проигрывая в РПЛ с ноября.

6 марта «Химки» сыграют против «Ротора» (Волгоград), а «Уфа» 7 марта — с «Уралом».