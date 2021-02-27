Черновцы, Украина, , 16:22 — REGNUM Вспышка кислородной трубы (хлопок) стала причиной взрыва в городской больнице №1 города Черновцы. Об этом 27 февраля сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Украины.

ЧП произошло в пятиэтажном здании на ул. Героев Майдана.

«Пожар (в здании) ликвидирован, — говорится в сообщении. — В результате данного происшествия погиб один и пострадал один человек».

Отмечается, что всего из здания городской больницы эвакуировали 20 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля заместитель главы администрации Черновицкой области Наталья Гусак сообщила, что в городской больнице №1 города Черновцы прогремел взрыв, есть пострадавшие.

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