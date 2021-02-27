Бухарест, , 16:13 — REGNUM В Чёрном море начались международные учения Североатлантического альянса Poseidon 21, сообщает Радио Румынии.

Официальная церемония открытия состоялась в румынском порту Констанца.

Отмечается, что в учениях, которые пройдут до 6 марта, примут участие более 700 военных из Болгарии, Греции, Испании, Румынии, США, Турции и Франции. Всего будет задействовано 13 кораблей и девять самолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в Чёрном море прошли совместные турецко-американские учения при участии эсминцев Porter и Donald Cook, морского патрульного самолёта Poseidon, а также двух турецких фрегатов, двух истребителей F-16 и самолёта-разведчика.

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