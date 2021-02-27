Москва, , 16:08 — REGNUM Более 20 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в субботу, 27 февраля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, по состоянию на 16:06 мск в аэропорту «Домодедово» задержано семь рейсов, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано семь авиарейсов, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано пять рейсов, еще один отменен.

В аэропортах Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, 26 февраля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сугробы в Москве к середине дня 27 февраля уменьшатся на 10 сантиметров.