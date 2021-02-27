Москва, , 16:08 — REGNUM Ежегодная всероссийская акция «Библионочь» в 2021 году будет посвящена 60-летию со дня первого полёта человека в космос. Об этом сообщается на сайте проекта.

Посвящённая библиотечному, музейному и книжному делу акция «Библионочь» проводится с 2012 года. Во всероссийской акции принимают участие библиотеки, книжные магазины и литературные музеи.

В 2021 году «Библионочь» пройдёт 24 апреля под девизом «Книга — путь к звёздам». Акция будет посвящена 60-летию первого полёта человека в космос, совершенного Юрием Гагариным на корабле «Восток-1». Также «Библионочь-2021» будет приурочена к Году науки и технологий, указ о проведение которого подписал президент России Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году ввиду сложной эпидемиологической обстановки акция «Библионочь» проводилась в онлайн-формате, в ней приняли участие 43 млн человек.

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